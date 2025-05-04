У Києві жінка під час сварки зарізала чоловіка та лягла спати

Жінка завдала чоловікові два удари ножем у спину, від яких він помер.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Києві правоохоронці затримали жінку, яка під час сварки з чоловіком смертельно поранила його ножем. Вона завдала чоловікові 2 удари ножем у спину, від яких він помер.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, на спецлінію 102 зателефонувала мешканка Дніпровського району Києва, яка повідомила, що виявила у квартирі свого чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці виявили у одній з кімнат помешкання тіло 70-річного місцевого мешканця із двома ножовими пораненнями спини.

51-річна заявниця перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння та плуталась у своїх свідченнях. Зокрема, правоохоронцям вдалося встановити, що напередодні ввечері вона разом із чоловіком вживала алкогольні напої, а потім, під час сварки, два рази вдарила кухонним ножем чоловіка в спину. Втім, викликати швидку вона не поспішала, лягла спати, а на ранок зателефонувала до поліції.

Поліцейські затримали зловмисницю та оголосили їй про підозру. Тепер зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

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