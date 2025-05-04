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Пенсионный фонд напомнил порядок подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на ВОТ

23:55, 4 мая 2025
Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на ВОТ, заявитель подает трудовую книжку и указывает в заявлении данные свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии, в учреждении, организации и имеют документы о своей работе за период, в отношении которого они будут подтверждать работу заявителя.
Пенсионный фонд напомнил порядок подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на ВОТ
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории.

Основным документом, подтверждающим трудовой стаж за период до введения персонифицированного учета, является трудовая книжка.

Если в трудовой книжке имеются записи с исправлениями или недостоверные либо неточные записи о периодах работы до 1 января 2004 года — подтверждение периодов работы на предприятиях, учреждениях, организациях, находящихся на временно оккупированной территории, осуществляется Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии, созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины (постановление правления ПФУ от 10.11.2006 № 18-1).

Для подтверждения периодов работы на временно оккупированной территории заявитель (его законный представитель или представитель по доверенности, удостоверенной нотариально) подает в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины, независимо от его зоны обслуживания, следующие документы:

  • заявление о подтверждении трудового стажа;
  • трудовую книжку;
  • другие документы, подтверждающие стаж.

При отсутствии документов о трудовом стаже и невозможности их получения в случае, если предприятия, учреждения, организации либо их правопреемники находятся (или находились) на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, в зоне боевых действий, стаж устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей (постановление КМУ от 12.08.1993 № 637).

Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, заявитель (или его представитель) подает трудовую книжку и указывает в заявлении данные не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе в колхозе), и имеют документы о своей работе за соответствующий период, который они подтверждают.

Допрос свидетеля, проживающего на территории Украины, проводится территориальным органом Пенсионного фонда по месту его проживания. Приглашение свидетелю направляется в течение трех рабочих дней с момента обращения заявителя в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Допрос проводит тот территориальный орган ПФУ, который выбирает свидетель.

Свидетель, проживающий за пределами Украины, направляет заявление, в котором указывает информацию о совместном периоде работы с заявителем на одном предприятии. Заявление должно быть легализовано в соответствии с законодательством или дипломатическим представительством либо консульским учреждением Украины в стране проживания свидетеля. К заявлению прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих работу за указанный период.

По результатам составленных актов и/или заявлений с документами комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы либо об отказе в его подтверждении.

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Пенсионный фонд трудовая книжка

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