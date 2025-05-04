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Пенсійний фонд нагадав порядок підтвердження періодів роботи на підприємствах, розташованих на ТОТ

23:55, 4 травня 2025
Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на ТОТ, заявник подає трудову книжку та зазначає у заяві дані про свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації і мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника.
Пенсійний фонд нагадав порядок підтвердження періодів роботи на підприємствах, розташованих на ТОТ
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало порядок підтвердження періодів роботи на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій території.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до провадження персоніфікованого обліку, є трудова книжка.

Якщо в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи до 1 січня 2004 року, — підтвердження періодів роботи на підприємствах, в установах, організаціях, які розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється Комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України (постанова правління ПФУ від 10.11.2006 № 18-1).

Для підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території заявник (його законний представник або представник, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально) подає до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від території обслуговування цього органу такі документи:

- заяву про підтвердження стажу роботи;

- трудову книжку;

- інші документи про стаж роботи.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості їх одержання у разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, у зоні проведення бойових дій, стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків (постанова КМУ від 12.08.1993 № 637).

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, заявник (його представник) подає трудову книжку та зазначає у заяві дані про свідків (не менше двох), які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі в колгоспі) і мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника.

Опитування свідка, який проживає на території України, проводиться територіальним органом Пенсійного фонду за місцем його проживання. Запрошення свідку надсилається протягом трьох робочих днів з дня звернення заявника до територіального органу Пенсійного фонду України. Опитування проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України, який обирає свідок.

Свідок, що проживає за межами України, надсилає заяву, у якій зазначається інформація про спільний період роботи на одному підприємстві із заявником, легалізовану відповідно до законодавства або дипломатичним представництвом чи консульською установою України в державі проживання свідка. До заяви додаються завірені копії документів про роботу за період, який він підтверджує.

За результатами складених актів та/або заяв з документами комісія приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або відмову в його підтвердженні.

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Пенсійний фонд трудова книжка

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