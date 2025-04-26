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Японские ученые вырастили 11-граммовый кусок курицы в лабораторных условиях, фото

17:48, 26 апреля 2025
Ученые утверждают, что его текстура аналогична настоящему мясу.
Японские ученые вырастили 11-граммовый кусок курицы в лабораторных условиях, фото
Иллюстративное фото из открытых источников
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Ученые Токийского университета в Японии вырастили в лабораторных условиях кусок курятины весом 11 граммов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Trends in Biotechnology, передает Cosmos.

Им помогло устройство — «биореактор на основе полых волокон», которое позволяет выращивать более 10 граммов мышечной ткани курицы цельным куском.

Мышечные клетки курицы размещались в гелевом растворе, а кислород и питательные вещества доставлялись с помощью полых волокон.

Выращенный кусок мяса достигает 2 см в длину и 1 см в ширину. Ученые утверждают, что его текстура аналогична настоящему мясу.

По мнению исследователей, новая технология открывает путь к выращиванию в лабораторных условиях цельных кусков курятины, говядины, свинины и рыбы.

«Мы используем полупроницаемые полые волокна, которые имитируют кровеносные сосуды и доставляют питательные вещества к тканям», — объясняет профессор Седзи Такэути, старший автор работы. «Такие волокна давно применяются в бытовых водяных фильтрах и аппаратах для диализа при почечных заболеваниях. Впечатляет, что эти крошечные структуры могут эффективно способствовать созданию искусственных тканей, а возможно, в будущем — и целых органов».

В биореакторе размещено более 1000 полых волокон диаметром около 0,3 мм, равномерно выстроенных в сетчатую структуру. Через волокна пропускают питательную среду, способствующую формированию плотной и правильно ориентированной мышечной ткани.

Тем не менее остается много вызовов: необходимо улучшить доставку кислорода к большим тканям, автоматизировать удаление волокон и перейти на материалы, безопасные для пищевой промышленности.

Возможные решения включают использование искусственных переносчиков кислорода, механизмы массового удаления волокон или применение съедобных либо перерабатываемых волокон.

Кроме пищевой отрасли, эта технология потенциально может повлиять и на регенеративную медицину, и на мягкую робототехнику.

Хотя появление курятины из биореактора на полках магазинов еще далеко, первые примеры культивированного мяса вскоре могут появиться в ресторанах Австралии и Новой Зеландии.

Австралийская компания Vow Group в январе 2023 года подала заявку на регистрацию культивированного мяса перепела как нового пищевого продукта. На прошлой неделе Совет по пищевым стандартам Австралии и Новой Зеландии (FSANZ) одобрил этот продукт.

Это также открывает путь к внесению изменений в Пищевой кодекс и созданию четкой нормативной базы для дальнейшего развития клеточной еды.

Лабораторно выращенное мясо считают одним из самых перспективных заменителей традиционной мясной продукции с 2013 года, когда была создана первая искусственная котлета.

Хотя некоторые страны разрешили коммерческую продажу такого мяса еще в 2020 году, эти продукты все еще остаются дорогими и скорее воспринимаются как экзотика из-за ряда технических сложностей.

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Япония

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