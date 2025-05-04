В ТЦК напомнили, какие существуют виды отпусков для военнослужащих

В ВСУ предусмотрено несколько видов отпусков.

Фото: ukr.radio

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Волынский областной ТЦК и СП напомнил, что в Вооруженных Силах Украины предусмотрено несколько видов отпусков, которые помогают военнослужащим восстановить силы и решить личные дела.

Основной ежегодный отпуск

Каждый военнослужащий имеет право на до 30 дней основного отпуска в течение календарного года. Его можно разделять на части, но одна из них обязательно должна длиться не менее 15 календарных дней подряд.

Отпуск по семейным обстоятельствам

В случае непредвиденных жизненных ситуаций предусмотрен отпуск по семейным обстоятельствам — продолжительностью до 10 дней, с сохранением денежного обеспечения. Он доступен даже во время военного положения.

Отпуск за уничтожение вражеской техники

Согласно решению Кабинета Министров Украины, военнослужащие могут получить дополнительный отпуск (до 15 дней в год) за участие в уничтожении вражеской техники. Он предоставляется не только тому, кто непосредственно уничтожил технику, но и тем, кто способствовал этому (обнаружил или обеспечил операцию).

Отпуск для освобожденных из плена

Военнослужащий, который вернулся из плена и выразил желание продолжить службу, имеет право на 90-дневный отпуск с полным денежным обеспечением. Этот отпуск нельзя разделить или отменить без согласия самого военного.

Отпуск на лечение

По решению ВЛК военнослужащему может быть предоставлен отпуск для лечения после ранения, травмы или вследствие болезни. Продолжительность определяется медицинским заключением, но в целом не превышает 12 месяцев. В течение этого времени денежное обеспечение сохраняется в полном объеме.

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