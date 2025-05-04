У ТЦК нагадали, які є види відпусток для військовослужбовців

У ЗСУ передбачено декілька видів відпусток.

Фото: ukr.radio

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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, що у Збройних Силах України передбачено декілька видів відпусток, які допомагають військовослужбовцям відновити сили та вирішити особисті справи.

Основна щорічна відпустка

Кожен військовослужбовець має право на до 30 днів основної відпустки протягом календарного року. Її можна розподіляти на частини, але одна з них обов’язково має тривати не менше 15 календарних днів поспіль.

Відпустка за сімейними обставинами

У разі непередбачених життєвих ситуацій передбачено відпустку за сімейними обставинами — тривалістю до 10 днів, зі збереженням грошового забезпечення. Вона доступна навіть під час воєнного стану.

Відпустка за знищення ворожої техніки

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, військовослужбовці можуть отримати додаткову відпустку (до 15 днів на рік) за участь у знищенні ворожої техніки. Вона надається не лише тому, хто безпосередньо знищив техніку, а й тим, хто сприяв цьому (виявив або забезпечив операцію).

Відпустка для звільнених з полону

Військовослужбовець, який повернувся з полону та виявив бажання продовжити службу, має право на 90-денну відпустку з повним грошовим забезпеченням. Цю відпустку не можна поділити або скасувати без згоди самого військового.

Відпустка на лікування

За рішенням ВЛК військовослужбовцю може бути надано відпустку для лікування після поранення, травми або внаслідок хвороби. Тривалість визначається медичним висновком, але загалом не перевищує 12 місяців. Протягом цього часу грошове забезпечення зберігається в повному обсязі.

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