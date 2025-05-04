База Starbase компанії SpaceX Ілона Маска офіційно стала містом в Техасі

Starbase займає площу близько 3,9 квадратних кілометрів.

Фото: AP

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У Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase. Про це повідомив американський підприємець на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Starbase, Техас. Тепер справжнє місто!», - заявив Маск.

Розташований недалеко від мексиканської кордону, Starbase займає площу близько 3,9 квадратних кілометрів і включає виробничі потужності Spacex, космодром та житлові зони для співробітників.

За даними Associated Press, за створення нового міста проголосували жителі Бока-Чіка, переважно співробітники SpaceX. Із 283 зареєстрованих виборців 97,7% підтримали цю ініціативу. Це рішення надає громаді повноваження приймати місцеві закони та управляти інфраструктурою.

Також жителі міста обрали мера. Ним став віцепрезидент з випробувань і запусків SpaceX Роберт Педен.

Фото: AP

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