У Києві через атаку БпЛА постраждав ТРЦ Dream Berry

Атака БпЛА в Києві: постраждав ТРЦ Dream Berry, частина магазинів зачинена.

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В результаті нічної атаки росіян на столицю, було пошкоджено ТРЦ в Оболонському районі. Про це вранці повідомили у поліції.

За словами, власника ТРЦ Dream Berry Гаріка Корогодського, постраждалих серед працівників немає.

З фотографій поліції видно знищені автомобілі біля ТРЦ та пошкоджений фасад самої будівлі.

«ДРІМ ПРАЦЮЄ. Жовтий у штатному режимі, Бері – 80% магазинів відкриті. Весь перший поверх, дитинство, спортлайф – всі вийшли на роботу», – йдеться у повідомленні.

У Генпрокуратурі вказали, що в Оболонському районі пошкоджено торгівельний центр, два дитячі садки, а також сусідні багатоповерхові будинки. Знищено автомобілі у дворах багатоповерхівок та біля торгівельного центру.

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