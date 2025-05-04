В Киеве в результате атаки БпЛА пострадал ТРЦ Dream Berry

Атака БпЛА в Киеве: пострадал ТРЦ Dream Berry, часть магазинов закрыта.

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В результате ночной атаки россиян на столицу было повреждено ТРЦ в Оболонском районе. Об этом утром сообщили в полиции.

По словам владельца ТРЦ Dream Berry Гарика Корогодского, среди сотрудников пострадавших нет.

На фотографиях полиции видно уничтоженные автомобили возле ТРЦ и поврежденный фасад самого здания.

«ДРИМ РАБОТАЕТ. Желтый в штатном режиме, Бэри – 80% магазинов открыты. Весь первый этаж, детство, спортлайф – все вышли на работу», – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре указали, что в Оболонском районе поврежден торговый центр, два детских сада, а также соседние многоэтажные дома. Уничтожены автомобили во дворах многоэтажек и возле торгового центра.

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