База Starbase компании SpaceX Илона Маска официально стала городом в Техасе

Starbase занимает площадь около 3,9 квадратных километров.

Фото: AP

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В Техасе, где базируется ракетная компания Илона Маска SpaceX, официально создан город Starbase. Об этом сообщил американский предприниматель на своей странице в социальной сети X.

«Starbase, Техас. Теперь настоящий город!», — заявил Маск.

Расположенный недалеко от мексиканской границы, Starbase занимает площадь около 3,9 квадратных километров и включает в себя производственные мощности SpaceX, космодром и жилые зоны для сотрудников.

По данным Associated Press, за создание нового города проголосовали жители Бока-Чика, преимущественно сотрудники SpaceX. Из 283 зарегистрированных избирателей 97,7% поддержали эту инициативу. Это решение предоставляет сообществу полномочия принимать местные законы и управлять инфраструктурой.

Также жители города избрали мэра. Им стал вице-президент по испытаниям и запускам SpaceX Роберт Педен.

Фото: AP

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