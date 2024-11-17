В Швеции лось зашел в гараж автокомпании и разбил три BMW, видео

Нанесенный ущерб оценивается в сумму примерно в 20 тысяч долларов.

В Швеции на окраине города Гетеборг лось забрел на склад магазина с подержанными автомобилями разбил три BMW. Об этом сообщает UPI.

Виктор Ортегрен, директор компании Schmiedmann, специализирующейся на автомобилях BMW, ставил свою лодку на хранение в гараже компании на окраине Гетеборга, когда услышал громкий шум.

Муж обнаружил, что лось забрался в гараж и лазил на трех припаркованных автомобилях BMW, в том числе, отреставрированном BMW 850i.

Во время визита лося никто из людей и животных не пострадал. Нанесенный ущерб оценивается в сумму примерно в 20 тысяч долларов.

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