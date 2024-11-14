НАПК попросило Верховную Раду перенести запуск закон о лоббировании, чтобы доноры успели помочь с созданием Реестра лоббистов

НАПК попросило отложить запуск Реестра лоббистов, потому что в бюджете на это нет средств, и нужна помощь международных доноров.

Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект об отсрочке введения в действие норм закона о лоббировании №3606-IX. Предполагалось, что этот закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако 14 ноября Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал принять за основу законопроект 12120 Николая Стефанчука, предлагающий перенести дату введения в действие на 1 сентября 2025 года.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в законе о лоббировании под определение лоббирования не будет подпадать деятельность различных общественных организаций, финансируемых за счет иностранных грантов, и деятельность, связанная с реализацией проектов международной технической помощи.

Так, в Комитет обратилось Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в части продления срока на обеспечение создания и функционирования Реестра прозрачности.

Такая просьба НАПК обоснована необходимостью привлечения международной технической помощи к созданию Реестра прозрачности, поскольку Государственным бюджетом Украины на 2024 год не предусмотрены средства на создание такого реестра.

«Учитывая привлечение международной технической помощи к финансированию создания Реестра прозрачности, разработка которого предусмотрена Законом Украины «О лоббировании», Национальное агентство заключило трехсторонний договор от 1.11.2024 № PUR-KYV-24-0070 с реализующей компанией DAI GLOBAL, LLC в Украине проект «Содействие добродетели в публичном секторе (ProIntegrity)» и Частным акционерным обществом «Центр компьютерных технологий «ИнфоПлюс».

Предоставление услуг по созданию вышеупомянутой информационно-коммуникационной системы будет длиться около шести месяцев, в связи с чем Национальное агентство заинтересовано в отсрочке введения в действие Закона Украины «О лоббировании» и продлении срока обеспечения создания и функционирования Реестра прозрачности» - отмечает в письме к Комитету председатель НАПК Виктор Павлущик.

Напомним, что при обсуждении законопроекта о лоббировании 10337 с общественными организациями было решено, что не будет считаться лоббированием также деятельность в сфере медиа, электронных коммуникаций, деятельность политических партий, деятельность общественных объединений, направленная на влияние на субъектов властных полномочий с целью принятия или воздержания от принятия такими субъектами решений, заказ проведения общественной антикоррупционной экспертизы, деятельность некоммерческих профессиональных организаций и т.п. – то есть закон содержит достаточно широкий перечень исключений. Таким образом, пока неясно, кто на практике может попасть в упомянутый Реестр лоббистов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин своим постановлением от 15 октября №1175 утвердил положение о Реестре прозрачности.

Автор: Наталя Мамченко

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