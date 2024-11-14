Министерство обороны модернизирует военную форму

С производителями и поставщиками обсудили модернизацию ткани и материалов для военной формы.

Источник фото: mod.gov.ua

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Министерство обороны Украины вместе с производителями и поставщиками вещевого обеспечения для Вооруженных Сил Украины модернизируют военную форму для повышения ее удобства и износостойкости.

В частности, на совещании с участием представителей украинского бизнеса, Центрального управления развития материального обеспечения и закупочного агентства Минобороны «Государственный оператор тыла» обсудили модернизацию тканей и материалов для военной формы, внедрение новых технологий обработки, повышающих прочность и износостойкость продукции.

Кроме того, участники проанализировали эффективность новых образцов снаряжения в реальных боевых условиях.

По словам заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, модернизация вещевого имущества для ВСУ является критически важным шагом для улучшения эффективности наших военных.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны протестует новые зимние шапки и спецкостюмы для военнослужащих ВСУ.

Ранее в Минобороны разъяснили, как проходят типовые испытания вооружения и военной техники.

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