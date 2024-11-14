Міністерство оборони модернізує військову форму

З виробниками та постачальниками обговорили модернізацію тканин та матеріалів для військової форми.

Джерело фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України разом з виробниками та постачальниками речового забезпечення для Збройних Сил України модернізують військову форму задля підвищення її зручності та зносостійкості.

Зокрема, на нараді за участі представників українського бізнесу, Центрального управління розвитку матеріального забезпечення та закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» обговорили модернізацію тканин та матеріалів для військової форми, впровадження новітніх технологій обробки, які підвищують міцність і зносостійкість продукції

Крім того, учасники проаналізували ефективнвсть нових зразків спорядження в реальних бойових умовах.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, модернізація речового майна для ЗСУ є критично важливим кроком для покращення ефективності наших військових.

Як писала «Судово-юридична газета», Міноборони протестує нові зимові шапки та спецкостюми для військовослужбовців ЗСУ.

Раніше у Міноборони роз’яснили, як проходять типові випробування озброєння та військової техніки.

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