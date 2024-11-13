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Міноборони протестує нові зимові шапки та спецкостюми для військовослужбовців ЗСУ

17:50, 13 листопада 2024
Міністерство оборони запускає військові випробування нових зразків речового майна для військовослужбовців.
Міноборони протестує нові зимові шапки та спецкостюми для військовослужбовців ЗСУ
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Міністерство оборони України оголосило про запуск військових випробувань нових зразків речового майна для забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, йдеться про:

  • костюм маскувальний (Тип 2)
  • шапку зимову
  • костюм спеціальний зимовий.

Виробників та постачальників запрошують долучитися до цього процесу

«Наше завдання – забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні», –  наголосив  заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Раніше у Міноборони роз’яснили, як проходять типові випробування озброєння та військової техніки.

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ЗСУ військові Міноборони

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