Минобороны протестует новые зимние шапки и спецкостюмы для военнослужащих ВСУ

Министерство обороны запускает военные испытания новых образцов вещевого имущества для военнослужащих.

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Министерство обороны Украины объявило о запуске военных испытаний новых образцов вещевого имущества для обеспечения военнослужащих ВСУ. В частности, речь идет о:

костюм маскировочный (тип 2)

шапку зимнюю

костюм специальный зимний.

Производителей и поставщиков приглашают присоединиться к этому процессу

«Наша задача – обеспечить военнослужащих ВСУ надежным и современным обмундированием и экипировкой, отвечающей реальным потребностям армии. Проведение испытаний является ключевым этапом этого процесса, ведь они позволят оценить, насколько новые предметы вещевого имущества отвечают требованиям надежности и удобства в использовании», – подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Ранее в Минобороны разъяснили, как проходят типовые испытания вооружения и военной техники.

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