НАЗК попросило Верховну Раду перенести запуск закону про лобіювання, щоб донори встигли допомогти зі створенням Реєстру лобістів

НАЗК попросило відкласти запуск Реєстру лобістів, бо у бюджеті на це немає коштів, і потрібна допомога міжнародних донорів.

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект щодо відтермінування введення в дію норм закону про лобіювання №3606-IX. Передбачалося, що цей закон набуде чинності з 1 січня 2025 року. Проте 14 листопада Комітет ВР з питань правової політики рекомендував прийняти за основу законопроект 12120 Миколи Стефанчука, який пропонує перенести дату введення в дію на 1 вересня 2025 року.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у законі про лобіювання під визначення лобіювання не підпадатиме діяльність різноманітних громадських організацій, які фінансуються за рахунок іноземних грантів, та діяльність, пов’язана з реалізацією проектів міжнародної технічної допомоги.

Так, до Комітету звернулося Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням розглянути можливість внесення змін у частині продовження строку на забезпечення створення та функціонування Реєстру прозорості.

Таке прохання НАЗК обґрунтовано необхідністю залучення міжнародної технічної допомоги до створення Реєстру прозорості, оскільки Державним бюджетом України на 2024 рік не передбачено коштів на створення такого реєстру.

«З огляду на залучення міжнародної технічної допомоги до фінансування створення Реєстру прозорості, розробка якого передбачена Законом України «Про лобіювання», Національне агентство уклало тристоронній договір від 1.11.2024 № PUR-KYV-24-0070 з компанією DAI GLOBAL, LLC, що реалізує в Україні проект «Сприяння доброчесності у публічному секторі (ProIntegrity)», та Приватним акціонерним товариством «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».

Надання послуг зі створення вищезазначеної інформаційно-комунікаційної системи триватиме близько шести місяців, у зв’язку з чим Національне агентство зацікавлене у відтермінуванні введення в дію Закону України «Про лобіювання» та продовженні строку на забезпечення створення і функціонування Реєстру прозорості» - зазначає у листі до Комітету голова НАЗК Віктор Павлущик.

Нагадаємо, що під час обговорення законопроекту про лобіювання 10337 з громадськими організаціями було вирішено, що не буде вважатися лобіюванням також діяльність в сфері медіа, електронних комунікацій, діяльність політичних партій, діяльність громадських об’єднань, що спрямована на вплив на суб’єктів владних повноважень з метою прийняття або утримання від прийняття такими суб’єктами рішень, замовлення проведення громадської антикорупційної експертизи, діяльність некомерційних професійних організацій тощо – тобто, закон містить досить широкий перелік виключень. Таким чином, поки незрозуміло, хто на практиці може потрапити в згаданий Реєстр лобістів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін своєю постановою від 15 жовтня №1175 затвердив положення про Реєстр прозорості.

Автор: Наталя Мамченко

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