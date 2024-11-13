В КГГА показали, как сейчас выглядит укрытие в медзаведении Дарницкого района, фото

Ремонтные работы продолжались с декабря 2023 и выполнялись за средства бюджета Киева.

Источник фото: КГГА

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В медицинском заведении Дарницкого района столицы завершили капитальный ремонт сооружения гражданской защиты. Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, укрытие рассчитано на комфортное пребывание 200 человек – работников, посетителей и местных жителей.

«Этот объект отвечает принципам безбарьерности: вход в него оборудован подъемником, на полу нанесены тактильные элементы доступности», - отметил он.

В укрытии площадью около полу тысячи квадратных метров провели отделочные работы, устроили комнаты для еды и отдыха, а также гардеробные.

Помещения оборудованы альтернативным источником питания, гермодверями, системой вентиляции, видеонаблюдения, оповещения и т.д.

Ремонтные работы продолжались с декабря 2023 и выполнялись за средства бюджета Киева.

Источник фото: КГГА

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