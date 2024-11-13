У КМДА показали, як тепер виглядає укриття у медзакладі Дарницького району, фото

Ремонтні роботи тривали з грудня 2023 року та виконувалися за кошти бюджету Києва.

Джерело фото: КМДА

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У медичному закладі Дарницького району столиці завершили капітальний ремонт споруди цивільного захисту. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, укриття в розраховане на комфортне перебування 200 людей – працівників, відвідувачів і місцевих мешканців.

«Цей об’єкт відповідає принципам безбар’єрності: вхід у нього обладнаний підйомником, на підлозі нанесені тактильні елементи доступності», – зазначив він.

В укритті площею близько пів тисячі квадратних метрів провели оздоблювальні роботи, влаштували кімнати для прийому їжі та відпочинку, а також вбиральні.

Приміщення обладнані альтернативним джерелом живлення, гермодверями, системою вентиляції, відеонагляду, оповіщення тощо.

Ремонтні роботи тривали з грудня 2023 року та виконувалися за кошти бюджету Києва.

Джерело фото: КМДА

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