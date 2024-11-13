Практика судів
  1. В Україні

На Прикарпатті викрили правоохоронців, які переправляли до Румунії ухилянтів

16:38, 13 листопада 2024
Правоохоронці заробляли на переправленні через державний кордон чоловіків призовного віку.
На Прикарпатті викрили правоохоронців, які переправляли до Румунії ухилянтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Івано-Франківській області правоохоронці викрили двох правоохоронців та мешканця Буковини, які переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

«Ціна послуги складала в середньому 7 тисяч доларів США. Підшукував клієнтів цивільний, а правоохоронці забезпечували безперешкодний перетин кордону поза пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей», - заявили у Бюро.

Зазначається, що клієнтів автомобілем поза блокпостами довозили безпосередньо до державного кордону. Далі їм надавали детальні інструкції, як пішки перетнути кордон з Румунією. Навчали, як поводитись, і що говорити у разі затримання прикордонниками.

У серпні 2024 року вони переправили першого клієнта. З того часу вони встигли переправити щонайменше трьох осіб.

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів були вилучені гроші, мобільні телефони та транспортні засоби, якими перевозили «клієнтів».

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
64% українців підтримують підвищення військового збору і 44% вважають корисним закон про мобілізацію – результати опитування

Більшість опитаних підтримує підвищення військового збору та корисність закону про мобілізацію – результати опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства уряду США.

Володимир Зеленський пропонує змінити перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект про зміни до переліку країн, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків

Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів завершився – відомі переможці

Вища рада правосуддя тепер має визначитися, хто стане першим керівником Служби дисциплінарних інспекторів в історії.

Три роки, протягом яких родичі загиблих військовослужбовців можуть звернутися за одноразовою грошовою допомогою, відраховуватимуть від дати судового рішення

Раніше три роки рахували від дати смерті військовослужбовця, зазначеної у свідоцтві, а тепер будуть рахувати від дати набрання сили рішенням суду – Міноборони.

Якщо ордер адвоката додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення «фізичного» чи електронного підпису на ордер не вимагається – Верховний Суд

У випадку, якщо ордер додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення окремого власноручного («фізичного») чи електронного підпису на ордер не вимагається – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді