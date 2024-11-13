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На Прикарпатье разоблачили правохранителей, которые переправляли в Румынию уклонистов

16:38, 13 ноября 2024
Правоохранители зарабатывали на переправке через государственную границу мужчин призывного возраста.
На Прикарпатье разоблачили правохранителей, которые переправляли в Румынию уклонистов
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В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили двух правоохранителей и жителя Буковины, переправлявших через границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

«Цена услуги составляла в среднем 7 тысяч долларов США. Подыскивал клиентов гражданский, а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы вне пункта пропуска на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей», - заявили в Бюро.

Отмечается, что клиентов автомобилем вне блокпоста довозили непосредственно до государственной границы. Далее им давали подробные инструкции, как пешком пересечь границу с Румынией. Учили, как себя вести, и что говорить в случае задержания пограничниками.

В августе 2024 г. они переправили первого клиента. С тех пор они успели переправить не менее трех человек.

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Во время обысков по местам жительства фигурантов были изъяты деньги, мобильные телефоны и транспортные средства, перевозимые «клиентами».

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и целый круг причастных лиц.

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ГБР

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