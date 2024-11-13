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Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить проект ежегодного послания Президента о внутреннем и внешнем положении

12:24, 13 ноября 2024
Руководство по подготовке проекта послания Президента возложено на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а за методическую подготовку будет отвечать директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов.
Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить проект ежегодного послания Президента о внутреннем и внешнем положении
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Президент Владимир Зеленский издал распоряжение о подготовке проекта ежегодного Послания Президента Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Так, в целях обеспечения подготовки проекта ежегодного Послания:

  • создана рабочая группа по подготовке проекта и утвержден ее персональный состав
  • возложено руководство подготовкой проекта ежегодного Послания Президента на руководителя Офиса Президента, руководителя рабочей группы Андрея Ермака
  • за методическое и научное обеспечение подготовки проекта будет отвечать директор Национального института стратегических исследований, заместитель руководителя рабочей группы Александр Богомолов.

Также в соответствии с распоряжением разрешено руководителю рабочей группы вносить по необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.

Рабочей группе поручено до 1 декабря 2024 г. подготовить и подать на рассмотрение проект Послания. А Государственному управлению делами – принять меры по обеспечению финансирования расходов, связанных с подготовкой проекта Послания.

СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента У країни, керівник робочої групи

БОГОМОЛОВ Олександр Вікторович - директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи

ВЕРЕЩУК Ірина Андріївна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ЖОВКВА Ігор Іванович - Заступник Керівника Офісу Президента України

КОВАЛЬСЬКА Олена Олександрівна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ЛИСИЙ Ігор Васильович - Керівник Державного управління справами

ЛИТВИН Дмитро Володимирович - Радник Президента У країни з питань комунікацій

МАШОВЕЦЬ Роман Васильович - Заступник Керівника Офісу Президента України

МИКИТА Віктор Федорович - Заступник Керівника Офісу Президента України

МУДРА Ірина Романівна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ТАТАРОВ Олег Юрійович - Заступник Керівника Офісу Президента України.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины президент Владимир Зеленский распоряжение

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Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить проект ежегодного послания Президента о внутреннем и внешнем положении

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