Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить проект ежегодного послания Президента о внутреннем и внешнем положении

Президент Владимир Зеленский издал распоряжение о подготовке проекта ежегодного Послания Президента Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Так, в целях обеспечения подготовки проекта ежегодного Послания:
Также в соответствии с распоряжением разрешено руководителю рабочей группы вносить по необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.
Рабочей группе поручено до 1 декабря 2024 г. подготовить и подать на рассмотрение проект Послания. А Государственному управлению делами – принять меры по обеспечению финансирования расходов, связанных с подготовкой проекта Послания.
СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента У країни, керівник робочої групи
БОГОМОЛОВ Олександр Вікторович - директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи
ВЕРЕЩУК Ірина Андріївна - Заступник Керівника Офісу Президента України
ЖОВКВА Ігор Іванович - Заступник Керівника Офісу Президента України
КОВАЛЬСЬКА Олена Олександрівна - Заступник Керівника Офісу Президента України
ЛИСИЙ Ігор Васильович - Керівник Державного управління справами
ЛИТВИН Дмитро Володимирович - Радник Президента У країни з питань комунікацій
МАШОВЕЦЬ Роман Васильович - Заступник Керівника Офісу Президента України
МИКИТА Віктор Федорович - Заступник Керівника Офісу Президента України
МУДРА Ірина Романівна - Заступник Керівника Офісу Президента України
ТАТАРОВ Олег Юрійович - Заступник Керівника Офісу Президента України.
Автор: Наталя Мамченко
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