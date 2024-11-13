Университеты не должны готовить человека к первому месту работы, — МОН

Мы забываем о функции высшего образования, это не подготовка к рынку труда — отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

В Украине многие абитуриенты выбирают высшее образование из-за давления со стороны родителей, желающих, чтобы их дети имели диплом. В результате университеты все больше похожи на профессиональные школы, хотя такая роль должна быть у колледжей. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте «Дофамин для образования».

Он отметил, что ситуация с поступлением в вузы доходит до абсурда.

«У нас огромное количество поступающих идут в высшее образование. Это доходит до абсурда, поскольку три четверти наших выпускников школ идут в высшее образование. Почему? Потому что мама сказала, что нужно иметь диплом. Мы забываем о функции высшего образования. Это не подготовка к рынку труда. В советское время всегда казалось, что образование должно готовить кадры для народного хозяйства. Мы сменили слова, но оставили сам смысл. Теперь не готовим кадры к народному хозяйству, мы готовим специалистов для рынка труда. Но суть та же. И это неправильно», – отмечает Винницкий.

Заместитель министра образования и науки отмечает, что такая ситуация превращает университеты в своеобразные профессиональные школы. Хотя профессиональные школы действительно важны, их аналогом на самом деле колледжи.

Он также добавляет, что в будущем некоторые учебные заведения будут ориентированы на подготовку кадров для рынка труда, в то время как другие останутся академическими учреждениями и в этом нет ничего плохого. Учитывая это, будут появляться разные системы вступления и разное финансирование.

«Гранты являются первым шагом именно в ту сторону. Когда студент попадает в среду, где он понимает, что по дуальной системе, по разным практическим программам он работает с работодателем и готовит себя к карьере или другие студенты, которые на вопрос «Кем ты будешь?» – отвечают словом «человеком», – сказал Винницкий.

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