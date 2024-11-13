Госслужба теряет мужчин и увеличила количество мобилизованных — дашборд НАГС

В третьем квартале 2024 года возросло количество мобилизованных государственных служащих или проходящих службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формирований территориальных общин.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что по результатам мониторинга количественного состава государственных служащих за третий квартал 2024 года фактическое количество работающих государственных служащих составило 157 719 человек. Об этом сообщили на официальном сайте НАГС.

Отмечается, что количество должностей государственной службы по штатному расписанию уменьшилось на 1 942 и составило 196 696. Количество вакантных должностей государственной службы уменьшилось на 1 547 и составило 33 318.

«Отметим ряд трансформаций в КСГС, которые произошли в течение третьего квартала 2024-го.

Отметим сворачивание тенденции сокращения количества работающих государственных служащих. По результатам исследования КСГС за второй квартал 2024-го их стало меньше на 1242 человека. В третьем квартале их стало меньше только на 372», - заявили в НАГС.

Также в третьем квартале стабилизировалось фактическое количество работающих женщин – государственных служащих. Их стало больше на 41 человека, в то время как в предыдущем периоде было зафиксировано сокращение на 648 человек.

«В то же время сохраняется негативная динамика сокращения количества мужчин на государственной службе. В третьем квартале 2024-го фактическое количество работающих мужчин - государственных служащих уменьшилось на 413. В предыдущем периоде их стало меньше на 594 человека», - говорится в сообщении.

Также в НАГС добавили, что в третьем квартале возросло количество мобилизованных государственных служащих или проходящих службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формирований территориальных общин.

«Сегодня таких – 4244 человека и их на 166 больше по сравнению с предыдущим периодом. Отметим, что в предыдущем периоде по этому показателю фиксировалось сокращение на 102 человека», - заявили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что большинство повесток на мобилизацию, сформированных через реестр «Оберег», направляются людям, которые не работают или не платят налоги. По его словам, 98% повесток, разосланных за последние два месяца, были адресованы безработным или тем, кто работает неофициально.

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