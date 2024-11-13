Держслужба втрачає чоловіків та збільшила кількість мобілізованих — дашборд НАДС

У третьому кварталі 2024 року зросла кількість мобілізованих державних службовців, або які проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формувань територіальних громад.

Національне агентство України з питань державної служби повідомила, що за результатами моніторингу кількісного складу державних службовців за третій квартал 2024 року фактична кількість працюючих державних службовців склала 157 719 особи. Про це поінформували на офіційному сайті НАДС.

Зазначається, що кількість посад державної служби за штатним розписом зменшилася на 1 942 і склала 196 696. Кількість вакантних посад державної служби зменшилася на 1 547 і склала 33 318.

«Наголосимо на низці трансформацій у КСДС, що відбулися упродовж третього кварталу 2024-го.

Відзначимо згортання тенденції щодо скорочення кількості працюючих державних службовців. За результатами дослідження КСДС за другий квартал 2024-го їх стало менше на 1242 осіб. Натомість у третьому кварталі їх стало менше тільки на 372», - заявили у НАДС.

Також у третьому кварталі стабілізувалася фактична кількість працюючих жінок - державних службовців. Їх стало більше на 41 особу, в той час, як у попередньому періоді було зафіксовано скорочення на 648.

«Водночас зберігається негативна динаміка на скорочення кількості чоловіків на державній службі. У третьому кварталі 2024-го фактична кількість працюючих чоловіків - державних службовців зменшилася на 413. У попередньому періоді їх стало менше на 594 особи», - йдеться у повідомленні.

Також у НАДС додали, що у третьому кварталі зросла кількість мобілізованих державних службовців, або які проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формувань територіальних громад.

«Сьогодні таких – 4244 особи і їх на 166 більше, порівняно з попереднім періодом. Відзначимо, що у попередньому періоді за цим показником фіксувалося скорочення на 102 особи», - заявили у відомстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що більшість повісток на мобілізацію, сформованих через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не працюють або не платять податки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.