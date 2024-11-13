Представник ТЦК та СП Роман Істомін заявив про збільшення підготовки до 45 днів для мобілізованих

Це стосується тих, кого мобілізували після 1 листопада.

Джерело фото: poda.gov.ua

Військовозобов’язані, які направляються до навчальних центрів, проходитимуть підготовку не 30 днів, як раніше, а 45. Це стосується тих, кого мобілізували після 1 листопада. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, пише Суспільне.

Крім того, за словами представника ТЦК та СП, змінили саму програму підготовку.

«Анонсується, що це буде набагато якісніша підготовка молодих воїнів. Як за контрактом, так і за мобілізацією», – розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Раніше стало відомо, що із 1 листопада змінять підготовку мобілізованих у навчальних центрах. Тепер, як пояснили у Генеральному штабі:

підготовка триватиме не один місяць, як раніше, а півтора;

майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки,

актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БпЛА та ін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.