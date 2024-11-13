Представитель ТЦК и СП Роман Истомин заявил об увеличении подготовки до 45 дней для мобилизованных

Военнообязанные, которые направляются в учебные центры, будут проходить подготовку не 30 дней как раньше, а 45. Это касается тех, кого мобилизовали после 1 ноября. Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, пишет Общественное.
Кроме того, по словам представителя ТЦК и СП, изменили саму программу подготовки.
«Анонсируется, что это будет более качественная подготовка молодых воинов. Как по контракту, так и по мобилизации», – рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП.
Ранее стало известно, что с 1 ноября будет изменена подготовка мобилизованных в учебных центрах. Теперь, как объяснили в Генеральном штабе:
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