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Представитель ТЦК и СП Роман Истомин заявил об увеличении подготовки до 45 дней для мобилизованных

12:27, 13 ноября 2024
Это касается тех, кого мобилизовали после 1 ноября.
Представитель ТЦК и СП Роман Истомин заявил об увеличении подготовки до 45 дней для мобилизованных
Источник фото: poda.gov.ua
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Военнообязанные, которые направляются в учебные центры, будут проходить подготовку не 30 дней как раньше, а 45. Это касается тех, кого мобилизовали после 1 ноября. Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, пишет Общественное.

Кроме того, по словам представителя ТЦК и СП, изменили саму программу подготовки.

«Анонсируется, что это будет более качественная подготовка молодых воинов. Как по контракту, так и по мобилизации», – рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Ранее стало известно, что с 1 ноября будет изменена подготовка мобилизованных в учебных центрах. Теперь, как объяснили в Генеральном штабе:

  • подготовка будет длиться не один месяц, как раньше, а полтора;
  • почти вдвое увеличивается количество часов огневой подготовки,
  • актуализируются новые учебные направления, которых до сих пор не было в программе, в частности, боевые действия в условиях работы враждебных БпЛА и т.д.

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военнослужащие ТЦК мобилизация

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