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Університети не мають готувати людину до першого місця роботи, — МОН

12:22, 13 листопада 2024
Ми забуваємо про функцію вищої освіти, це не є підготовка до ринку праці — зауважив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
Університети не мають готувати людину до першого місця роботи, — МОН
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В Україні багато абітурієнтів обирають вищу освіту через тиск з боку батьків, які хочуть, щоб їхні діти мали диплом. В результаті університети все більше схожі на професійні школи, хоча така роль повинна бути у коледжів. Про це сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у подкасті Дофамін для освіти.

Він зауважив, що ситуація зі вступом у виші доходить до абсурду. 

«У нас величезна кількість вступників йдуть в вищу освіту. Це доходить до абсурду, оскільки три чверті наших випускників шкіл йдуть у вищу освіту. Чому? Тому що мама сказала, що треба мати диплом. Ми забуваємо про функцію вищої освіти. Це не є підготовка до ринку праці. За радянських часів завжди казалося, що освіта має готувати кадри для народного господарства. Ми змінили слова, але залишили сам сенс. Тепер не готуємо кадри до народного господарства, ми готуємо фахівців для ринку праці. Але суть та сама. І це неправильно», – зазначає Винницький. 

Заступник міністра освіти і науки зазначає, що така ситуація перетворює університети на своєрідні фахові школи. Хоча фахові школи дійсно важливі, їхнім аналогом насправді є коледжі.

Він також додає, що в майбутньому деякі навчальні заклади будуть орієнтовані на підготовку кадрів для ринку праці, тоді як інші залишаться академічними установами, і в цьому немає нічого поганого. Зважаючи на це, зʼявлятимуться різні системи вступу та різне фінансування.

«Гранти є першим кроком саме в ту сторону. Коли студент попадає в середовище, де він розуміє, що за дуальною системою, за різними практичними програмами він працює з роботодавцем і готує себе до кар'єри або інші студенти, які на запитання «Ким ти будеш?» – відповідають словом «людиною», – сказав Винницький.

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МОН України

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