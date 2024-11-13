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Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати проект щорічного послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище

12:24, 13 листопада 2024
Керівництво підготовкою проекту послання Президента покладено на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а за методичну підготовку відповідатиме директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов.
Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати проект щорічного послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище
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Президент Володимир Зеленський видав розпорядження про підготовку проекту щорічного Послання Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Так, з метою забезпечення підготовки проекту щорічного Послання:

  • утворено робочу групу з підготовки проекту і затверджено її персональний склад
  • покладено керівництво підготовкою проекту щорічного Послання Президента на керівника Офісу Президента, керівника робочої групи Андрія Єрмака
  • за методичне та наукове забезпечення підготовки проекту відповідатиме директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи Олександр Богомолов.

Також відповідно до розпорядження дозволено керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.

Робочій групі доручено до 1 грудня 2024 року підготувати і подати на розгляд проект Послання. А Державному управлінню справами – вжити заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проекту Послання.

СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента У країни, керівник робочої групи

БОГОМОЛОВ Олександр Вікторович - директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи

ВЕРЕЩУК Ірина Андріївна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ЖОВКВА Ігор Іванович - Заступник Керівника Офісу Президента України

КОВАЛЬСЬКА Олена Олександрівна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ЛИСИЙ Ігор Васильович - Керівник Державного управління справами

ЛИТВИН Дмитро Володимирович - Радник Президента У країни з питань комунікацій

МАШОВЕЦЬ Роман Васильович - Заступник Керівника Офісу Президента України

МИКИТА Віктор Федорович - Заступник Керівника Офісу Президента України

МУДРА Ірина Романівна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ТАТАРОВ Олег Юрійович - Заступник Керівника Офісу Президента України.

Автор: Наталя Мамченко

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Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати проект щорічного послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище

Керівництво підготовкою проекту послання Президента покладено на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а за методичну підготовку відповідатиме директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов.

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