Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати проект щорічного послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище

Керівництво підготовкою проекту послання Президента покладено на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а за методичну підготовку відповідатиме директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов.

Президент Володимир Зеленський видав розпорядження про підготовку проекту щорічного Послання Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Так, з метою забезпечення підготовки проекту щорічного Послання:

утворено робочу групу з підготовки проекту і затверджено її персональний склад

покладено керівництво підготовкою проекту щорічного Послання Президента на керівника Офісу Президента, керівника робочої групи Андрія Єрмака

за методичне та наукове забезпечення підготовки проекту відповідатиме директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи Олександр Богомолов.

Також відповідно до розпорядження дозволено керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.

Робочій групі доручено до 1 грудня 2024 року підготувати і подати на розгляд проект Послання. А Державному управлінню справами – вжити заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проекту Послання.

СКЛАД

робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента У країни, керівник робочої групи

БОГОМОЛОВ Олександр Вікторович - директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи

ВЕРЕЩУК Ірина Андріївна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ЖОВКВА Ігор Іванович - Заступник Керівника Офісу Президента України

КОВАЛЬСЬКА Олена Олександрівна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ЛИСИЙ Ігор Васильович - Керівник Державного управління справами

ЛИТВИН Дмитро Володимирович - Радник Президента У країни з питань комунікацій

МАШОВЕЦЬ Роман Васильович - Заступник Керівника Офісу Президента України

МИКИТА Віктор Федорович - Заступник Керівника Офісу Президента України

МУДРА Ірина Романівна - Заступник Керівника Офісу Президента України

ТАТАРОВ Олег Юрійович - Заступник Керівника Офісу Президента України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.