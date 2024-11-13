Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати проект щорічного послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище

Президент Володимир Зеленський видав розпорядження про підготовку проекту щорічного Послання Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Так, з метою забезпечення підготовки проекту щорічного Послання:
Також відповідно до розпорядження дозволено керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.
Робочій групі доручено до 1 грудня 2024 року підготувати і подати на розгляд проект Послання. А Державному управлінню справами – вжити заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проекту Послання.
СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента У країни, керівник робочої групи
БОГОМОЛОВ Олександр Вікторович - директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи
ВЕРЕЩУК Ірина Андріївна - Заступник Керівника Офісу Президента України
ЖОВКВА Ігор Іванович - Заступник Керівника Офісу Президента України
КОВАЛЬСЬКА Олена Олександрівна - Заступник Керівника Офісу Президента України
ЛИСИЙ Ігор Васильович - Керівник Державного управління справами
ЛИТВИН Дмитро Володимирович - Радник Президента У країни з питань комунікацій
МАШОВЕЦЬ Роман Васильович - Заступник Керівника Офісу Президента України
МИКИТА Віктор Федорович - Заступник Керівника Офісу Президента України
МУДРА Ірина Романівна - Заступник Керівника Офісу Президента України
ТАТАРОВ Олег Юрійович - Заступник Керівника Офісу Президента України.
Автор: Наталя Мамченко
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