Ровенский апелляционный суд объяснил, существуют ли пути выделения доли в земельном участке, находящегося в общей долевой собственности

В деле речь идет о земельном участке, на котором расположен трехквартирный жилой дом.

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Апелляционный суд отказал женщине в удовлетворении иска о выделении доли из имущества, находящегося в общей долевой собственности. Речь идет о земельном участке, на котором расположен трехквартирный жилой дом. Постановление по делу №569/10289/22 обнародовал Ровенский апелляционный суд.

Истец, вопреки нормам действующего законодательства, просила суд признать долю спорного земельного участка как объект самостоятельной собственности и установить факт перехода права пользования земельным участком.

Так, суд пересмотрел апелляционную жалобу, поданную истцом на решение местного суда, которым ей отказано в удовлетворении иска о выделении доли из имущества, находящегося в общей долевой собственности как объекте самостоятельной собственности и установлении факта перехода права пользования земельным участком. Просила обжалуемое решение отменить и принять новое об удовлетворении иска в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции отказал истцу в удовлетворении апелляционных требований, считая обжалуемое решение местного суда законным и обоснованным.

Із матеріалів справи відомо, що позивачка проживає у багатоквартирному будинку та веде боротьбу за право встановити паркан на прибудинковій території з сусідами, Рівненською міською радою, Управлінням містобудування та архітектури й Управлінням земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради (відповідачами у справі) з 2012 року.

Існує низка судових рішень, які набрали законної сили, згідно з якими право приватної власності позивачки на спірну земельну ділянку скасоване, земельна ділянка, на якій розташований триквартирний будинок, інженерні мережі життєзабезпечення, приміщення загального користування житлового будинку фактично перебувають у спільній сумісній власності всіх мешканців будинку.

Відповідно до частин 2, 3 статті 42, пункту г частини 2, частини 3 статті 89, частини 4 статті 120, частин 1, 2 статті 198 Земельного кодексу України, земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласників багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.

Володіння, користування чи розпорядження земельною ділянкою спільної сумісної власності здійснюється за договором або законом.

У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду кількома особами, право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності на житло будинку, будівлі або споруди.

З огляду на такі обставини та в силу положень ст. 382 Цивільного кодексу України, вимога щодо виділення частини земельної ділянки в об’єкт самостійної власності позивачки суперечать нормам чинного законодавства, а відтак не може бути задоволена.

Відхиляючи апеляційну скаргу, апеляційний суд також врахував, що позивачка безперешкодно користується прибудинковою територією житлового будинку, в якому знаходиться її квартира, тобто її права на спільну сумісну власність не порушені.

Оцінивши встановлені обставини справи в сукупності з нормами закону, що їх регулюють, врахувавши судові рішення, які набрали законної сили, і предметом розгляду яких були спірні правовідносини між сторонами, колегія суддів прийшла до переконання про відсутність належних та достовірних доказів винних дій відповідачів у перешкоджанні позивачці щодо вільного володіння її власністю та користування прибудинковою земельною ділянкою з визначеними розмірами, оскільки факт користування позивачкою всією земельною ділянкою житлового будинку встановлено рішенням суду, а виділення частки у цій земельні ділянці відноситься до виключної компетенції міських рад.

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