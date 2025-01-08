В Слуге народа утверждают, что после отмены Жилищного кодекса жилье станет более доступным

Законопроект 12377 предусматривает несколько категорий жилья, в частности социальное, которое будет предоставляться в аренду и жилье для ВПЛ.

После отмены Жилищного кодекса жилье станет более доступным. Об этом заявила народная депутат от «Слуги Народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Леся Забуранная.

Речь идет о законопроекте «Об основных принципах жилищной политики» 12377, который Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде в начале января.

Документ предусматривает несколько категорий жилья, в частности социальное, которое будет предоставляться в аренду, жилье для ВПЛ.

«Основная цель законопроекта – заменить устаревший Жилищный кодекс 80-х годов, который уже не отвечает современным реалиям. Кроме того, мы имеем определенные обязательства перед Европейским союзом и должны свою законодательную базу привести в соответствие.

Этот законопроект предусматривает несколько категорий жилья. В частности, социальное жилье, которое будет предоставляться в аренду. Также жилье для внутренне перемещенных лиц, поскольку сегодня мы имеем 4,6 миллиона человек, нуждающихся в этом жилье», — указала народная депутат.

Также будет решен вопрос, который будет актуален для столицы.

«У нас есть устаревшие кварталы, которые уже непригодны для нормального проживания людей и реновация жилых кварталов, в том числе по привлечению частных инвесторов, будет тоже регулироваться новым законом», — отметила Леся Забуранная.

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