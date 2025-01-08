У Слузі народу стверджують, що після скасування Житлового кодексу житло стане доступнішим

Законопроект 12377 передбачає кілька категорій житла, зокрема, соціальне, яке надаватиметься в оренду та житло для ВПО.

Після скасування Житлового кодексу житло стане доступнішим. Про це заявила народна депутатка від «Слуги Народу», заступниця голови Комітету ВР із питань бюджету Леся Забуранна.

Йдеться про законопроект «Про основні засади житлової політики» 12377, який Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді на початку січня.

Документ передбачає кілька категорій житла, зокрема, соціальне, яке надаватиметься в оренду, житло для ВПО.

«Основна мета законопроекту – замінити застарілий Житловий кодекс 80-х років, який вже не відповідає сучасним реаліям. Окрім того, ми маємо певні зобов’язання перед Європейським союзом і мусимо свою законодавчу базу привести у відповідність.

Цей законопроект передбачає кілька категорій житла. Зокрема, соціальне житло, яке буде надаватися в оренду. Також житло для внутрішньо переміщених осіб, оскільки сьогодні ми маємо 4,6 мільйонів людей, які потребують цього житла», — вказала народна депутатка.

Також буде вирішено питання, яке буде актуальним для столиці.

«Ми маємо застарілі квартали, які вже непридатні для нормального проживання людей і реновація житлових кварталів, в тому числі із залучення приватних інвесторів, буде теж регулюватися новим законом», — зазначила Леся Забуранна.

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