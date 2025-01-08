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Министр обороны Польши заявил, что ближайший «Рамштайн» может стать последним

15:19, 8 января 2025
Владислав Косиняк-Камыш считает, что 25-й Рамштайн может стать последней встречей такого формата.
Министр обороны Польши заявил, что ближайший «Рамштайн» может стать последним
Фото: bialyorzel24.com
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что очередное заседание в формате «Рамштайн», которое состоится 9 января, может стать последней встречей такого формата, пишет 300 Polityka.

«Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация (президента США, - ред) предположительно предложит другую форму этой деятельности», - сказал Косиняк-Камыш во время пресс-конференции.

Чиновник добавил, что НАТО должна взять на себя большую нагрузку по обеспечению безопасности.

«Завтра в Рамштайне состоится встреча именно в таком формате стран, поддерживающих Украину. Это шире, чем НАТО, его создатель - Ллойд Остин, нынешний министр обороны США, хочу поблагодарить его прежде всего за бескомпромиссную поддержку Польши, за присутствие американских войск в Польше, за поддержку Украины, за совместные инициативы», - сказал Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, что на заседании «Рамштайна» составят план обороноспособности Украины до 2027 года.

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Польша Украина Рамштайн

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