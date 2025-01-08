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Міністр оборони Польщі заявив, що найближчий «Рамштайн» може стати останнім

15:19, 8 січня 2025
Владислав Косіняк-Камиш вважає, що 25-й «Рамштайн» може стати останньою зустріччю такого формату.
Міністр оборони Польщі заявив, що найближчий «Рамштайн» може стати останнім
Фото: bialyorzel24.com
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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чергове засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 9 січня, може стати останньою зустріччю такого формату, пише 300 Polityka.

«Можливо, це остання зустріч такого типу, тому що нова адміністрація (президента США, - ред), імовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності», - сказав Косіняк-Камиш під час пресконференції.

Посадовець додав, що НАТО має взяти на себе більше навантаження із гарантування безпеки.

«Завтра в Рамштайні відбудеться зустріч саме в такому форматі країн, які підтримують Україну. Це ширше, ніж НАТО, його творець - Ллойд Остін, нинішній міністр оборони США, хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи», - сказав Косіняк-Камиш.

Раніше ми писали, що на засіданні «Рамштайну» складуть план обороноздатності України до 2027 року.

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Польща Україна Рамштайн

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