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На засіданні «Рамштайну» складуть план обороноздатності України до 2027 року, — Пентагон

08:52, 8 січня 2025
Під час зустрічі схвалять дорожні карти, які сформулюють потреби та цілі сил оборони України.
На засіданні «Рамштайну» складуть план обороноздатності України до 2027 року, — Пентагон
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Міністерство оборони США повідомило, що під час 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині складуть план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року. 

«Лідерам цих коаліцій потрібно буде схвалити дорожні карти, які сформулюють потреби та цілі українських військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, інформаційних технологій і безпеки на морі до 2027 року. Ці дорожні карти мають на меті забезпечити донорів планувати та підтримувати Україну стабільно в майбутньому», – сказано у повідомленні.

В іншому повідомленні Пентагону вказано, що міністр оборони США Ллойд Остін вирушив з Вашингтона до Німеччини, де 9 січня він проведе засідання у форматі «Рамштайн».

«Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби, а також зусилля з посилення оборонної промислової бази», – повідомила пресслужба відомства.

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США Україна війна

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