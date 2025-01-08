На заседании «Рамштайна» составят план обороноспособности Украины до 2027 года, — Пентагон

Во время встречи будут одобрены дорожные карты, которые сформулируют потребности и цели сил обороны Украины.

Министерство обороны США сообщило, что во время 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии составят план обороноспособности Украины для поддержки создания надежных сил сдерживания до 2027 года.

«Лидерам этих коалиций нужно будет одобрить дорожные карты, которые сформулируют потребности и цели украинских военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и безопасности на море до 2027 года. Эти дорожные карты должны ставят цель доноров планировать и поддерживать Украину стабильно в будущем», – говорится в сообщении.

В другом сообщении Пентагона указано, что министр обороны США Ллойд Остин отправился из Вашингтона в Германию, где 9 января он проведет заседание в формате Рамштайн.

«Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения продолжения предоставления ключевых возможностей, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронированные транспортные средства, а также усилия по усилению оборонной промышленной базы», - сообщила пресс-служба ведомства.

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