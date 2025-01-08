Киевлян предупредили о фейковых поверках счетчиков от мошенников

Мошенники звонят потребителям от имени Киевводоканала и предлагают проведение метрологической поверки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевводоканал сообщил, что в столице наблюдается повышеная активность мошенников по поверке счетчиков воды.

«Они звонят по телефону потребителям от имени Киевводоканала, предлагая проведение метрологической поверки», - заявили в предприятии.

Там также отметили, что предприятие заранее проводит только SMS информирование об истечении срока поверки счетчиков и не производит никаких телефонных предупреждений.

«Рекомендуем заказывать поверку исключительно у исполнителей услуг – в Киевводоканале и Киевтеплоэнерго. Сделать это можно следующими способами.

В Киевводоканале:

– по тел. 202-02-02, 0-800-301-581

- по ссылке

- С помощью мобильных приложений Viber и Telegram

В КП «Киевтеплоэнерго» по тел. 044-207-88-88

Не обращайтесь к сомнительным посредникам, чтобы не стать жертвой мошенников!», - добавили в Киевводоканале.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.