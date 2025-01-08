Киевлян предупредили о фейковых поверках счетчиков от мошенников

Киевводоканал сообщил, что в столице наблюдается повышеная активность мошенников по поверке счетчиков воды.
«Они звонят по телефону потребителям от имени Киевводоканала, предлагая проведение метрологической поверки», - заявили в предприятии.
Там также отметили, что предприятие заранее проводит только SMS информирование об истечении срока поверки счетчиков и не производит никаких телефонных предупреждений.
«Рекомендуем заказывать поверку исключительно у исполнителей услуг – в Киевводоканале и Киевтеплоэнерго. Сделать это можно следующими способами.
В Киевводоканале:
– по тел. 202-02-02, 0-800-301-581
- по ссылке
- С помощью мобильных приложений Viber и Telegram
В КП «Киевтеплоэнерго» по тел. 044-207-88-88
Не обращайтесь к сомнительным посредникам, чтобы не стать жертвой мошенников!», - добавили в Киевводоканале.
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