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Киевлян предупредили о фейковых поверках счетчиков от мошенников

14:30, 8 января 2025
Мошенники звонят потребителям от имени Киевводоканала и предлагают проведение метрологической поверки.
Киевлян предупредили о фейковых поверках счетчиков от мошенников
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Киевводоканал сообщил, что в столице наблюдается повышеная активность мошенников по поверке счетчиков воды.

«Они звонят по телефону потребителям от имени Киевводоканала, предлагая проведение метрологической поверки», - заявили в предприятии.

Там также отметили, что предприятие заранее проводит только SMS информирование об истечении срока поверки счетчиков и не производит никаких телефонных предупреждений.

«Рекомендуем заказывать поверку исключительно у исполнителей услуг – в Киевводоканале и Киевтеплоэнерго. Сделать это можно следующими способами.

В Киевводоканале:

– по тел. 202-02-02, 0-800-301-581

- по ссылке

- С помощью мобильных приложений Viber и Telegram

В КП «Киевтеплоэнерго» по тел. 044-207-88-88

Не обращайтесь к сомнительным посредникам, чтобы не стать жертвой мошенников!», - добавили в Киевводоканале.

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Киев Киевводоканал

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