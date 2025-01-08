Киян попередили про фейкові повірки лічильників від шахраїв

Шахраї телефонують споживачам від імені Київводоканалу та пропонують проведення метрологічної повірки.

Київводоканал повідомив, що у столиці спостерігається підвищення активності шахраїв щодо повірки лічильників води.

«Вони телефонують споживачам від імені Київводоканалу, пропонуючи проведення метрологічної повірки», - заявили у підприємстві.

Там також наголосили, що підприємство заздалегідь проводить лише SMS інформування про закінчення терміну повірки лічильників та не здійснює жодних телефонних попереджень.

«Рекомендуємо замовляти повірку виключно у виконавців послуг – у Київводоканалі та Київтеплоенерго. Зробити це можна наступними способами.

У Київводоканалі:

- за тел. 202-02-02, 0-800-301-581

- за посиланням

- За допомогою мобільних додатків «Viber» та «Telegram»

У КП "Київтеплоенерго" за тел. 044-207-88-88

Не звертайтесь до сумнівних посередників, щоб не стати жертвою шахраїв!», - додали у Київводоканалі.

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