Суд повернув у власність держави майже 33 га земель природно-заповідного фонду у Тернопільській області

Суд визнав незаконним формування та передачу земель гідрологічного заказника «Семиківський» як сільськогосподарських угідь до комунальної власності сільської ради.

Бережанська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області та сільської ради про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою площею 32,8373 га. Про це повідомляє пресслужба суду.

Підставою позову визначено порушення інтересів держави внаслідок недотримання правового режиму, порядку передачі та використання земель природно-заповітного фонду.

Дослідивши обставини справи, суд встановив, що районною адміністрацією безпідставно сформовано землі в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Семиківський» як землі сільськогосподарського призначення. У подальшому ними незаконно розпорядилось ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області, передавши їх у комунальну власність одній із сільських рад.

Врахувавши всі обставини справи, суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі та зобов’язав сільську раду повернути у власність держави земельну ділянку природно-заповідного фонду загальнодержавного значення площею 32,8373 га (справа № 921/212/24).

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