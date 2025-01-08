Суд вернул в собственность государства почти 33 га земель природно-заповедного фонда в Тернопольской области

Суд признал незаконным формирование и передачу земель гидрологического заказника «Семиковский» как сельскохозяйственных угодий в коммунальную собственность сельского совета.

Бережанская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к ГУ Госгеокадастра в Тернопольской области и сельскому совету об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком площадью 32,8373 га. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Основанием иска определено нарушение интересов государства вследствие несоблюдения правового режима, порядка передачи и использования земель природно-заветного фонда.

Исследовав обстоятельства дела, суд установил, что районной администрацией безосновательно сформированы земли в пределах гидрологического заказника общегосударственного значения «Семиковский» как земли сельскохозяйственного назначения. В дальнейшем ими незаконно распорядилось ГУ Госгеокадастра в Тернопольской области, передав его в коммунальную собственность одному из сельских советов.

Учитывая все обстоятельства дела, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал сельский совет вернуть в собственность государства земельный участок природно-заповедного фонда общегосударственного значения площадью 32,8373 га (дело № 921/212/24).

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