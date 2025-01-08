ChatGPT помог рассчитать количество заряда для взрыва Tesla возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

В полиции Лас-Вегас заявили, что взрыв Cybertruck стал первым инцидентом на территории США, где ChatGPT использовался для создания взрывного устройства.

Подозреваемый в совершении взрыва возле отеля Trump Internetional в Лас-Вегасе 1 января использовал ChatGPT, чтобы спланировать подрыв Tesla Cybertruck. Об этом заявили в местной полиции, пишет Reuters.

Полицейские отметили, что подозреваемый использовал ChatGPT, чтобы вычислить, сколько взрывчатки необходимо для взрыва.

Внутри взорванного автомобиля Cybertruck было обнаружено тело 37-летнего Мэтью Ливельсбергера, действующего солдата армии из Колорадо-Спрингс. В ФБР заявляют, что инцидент, вероятнее всего, был случаем самоубийства.

Кроме того, в полицейском управлении Лас-Вегас заявили, что взрыв Cybertruck стал первым инцидентом на территории США, где ChatGPT использовался для создания взрывного устройства.

«Особенно следует отметить, что теперь у нас есть четкие доказательства по этому делу, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT для планирования своей атаки», - сказал шериф Кевин Макмэхилл из полицейского управления Лас-Вегаса.

В свою очередь компания OpenAI, создавшая ChatGPT, заявила, что «стремится к ответственному использованию инструментов ИИ» и что ее «модели разработаны так, чтобы отвергать вредные инструкции».

«В этом случае ChatGPT отреагировал информацией, которая уже была общедоступна в Интернете, и предоставил предупреждения о вредоносных или незаконных действиях», – говорится в заявлении компании.

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