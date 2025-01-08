В Киеве экс-чиновник получил подозрение в завладении 1,8 млн грн во время ремонта общежития

Подозрение получил экс-начальник Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры КП «Киевпасстранс».

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры КП «Киевпасстранс» в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в июне 2022 года КП «Киевпасстранс» и подрядная организация заключили договор на выполнение строительных работ по капитальному ремонту общежития КП «Киевпасстранс».

В дальнейшем, подозреваемый, по предварительному сговору с директором подрядной организации, достоверно зная, что работы в выполнении не в полном объеме и стоимость фактически выполненных работ завышена, подписал акты приемки строительных работ.

«Согласно заключению эксперта, стоимость выполненных работ завышена более чем на 1,8 млн гривен, чем столичному бюджету нанесен ущерб на эту сумму», - заявили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.