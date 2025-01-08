У Києві експосадовець отримав підозру у заволодінні 1,8 млн грн під час ремонту гуртожитку

Підозру отримав ексначальник Дирекції по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП «Київпастранс».

У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Дирекції по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП «Київпастранс» у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у червні 2022 року КП «Київпастранс» та підрядна організація уклали договір на виконання будівельних робіт з капітального ремонту гуртожитку КП «Київпастранс».

У подальшому, підозрюваний, за попередньою змовою з директором підрядної організації, достовірно знаючи, що роботи виконанні не у повному обсязі та вартість фактично виконаних робіт завищена, підписав акти приймання будівельних робіт.

«Відповідно до висновку експерта, вартість виконаних робіт завищена на понад 1,8 млн гривень, чим столичному бюджету завдано збитки на цю суму», - заявили у прокуратурі.

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