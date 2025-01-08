Практика судів
  1. В Україні

У Києві експосадовець отримав підозру у заволодінні 1,8 млн грн під час ремонту гуртожитку

12:23, 8 січня 2025
Підозру отримав ексначальник Дирекції по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП «Київпастранс».
У Києві експосадовець отримав підозру у заволодінні 1,8 млн грн під час ремонту гуртожитку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Дирекції по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП «Київпастранс» у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у червні 2022 року КП «Київпастранс» та підрядна організація уклали договір на виконання будівельних робіт з капітального ремонту гуртожитку КП «Київпастранс».

У подальшому, підозрюваний, за попередньою змовою з директором підрядної організації, достовірно знаючи, що роботи виконанні не у повному обсязі та вартість фактично виконаних робіт завищена, підписав акти приймання будівельних робіт.

«Відповідно до висновку експерта, вартість виконаних робіт завищена на понад 1,8 млн гривень, чим столичному бюджету завдано збитки на цю суму», - заявили у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти законопроект про скасування Господарського кодексу в цілому

7 січня відбулося додаткове засідання Комітету, на якому вирішили рекомендувати парламенту прийняти в цілому як закон законопроект про скасування Господарського кодексу.

Законодавством не передбачено відтермінування заходів мобілізації під час оформлення бронювання — Міноборони

Дія відстрочок спливає 28 лютого, тому частину нині заброньованих буде мобілізовано до ЗСУ — член Комітету з нацбезпеки.

IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

Справи щодо оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК і БЕБ пропонується розглядати у Київському міському окружному адміністративному суді — законопроект

У Раді зʼявився альтернативний до законопроекту Кабміну про створення Вищого адмінсуду законопроект, яким пропонується, аби справи щодо конкурсів на керівництво НАБУ, САП, НАЗК розглядав Київський міський ОАС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео