Недієздатними можуть ставати люди, якщо внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатні усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Координаційний центр з надання правничої допомоги пояснює, що таке цивільна дієздатність дітей та дорослих, коли вона набувається, втрачається і обмежується.

Цивільна дієздатність означає, що людина розуміє свої дії, може керувати ними, відповідати за них, набувати прав, виконувати обов’язки.

Дієздатність залежить від віку, психічного стану та інших обставин. І впливає, наприклад, на те, коли людина може почати працювати, підписувати договори, купувати чи продавати майно, а також коли несе відповідальність за свої дії перед законом.

Дієздатність дітей до 14 років

У дітей до 14 років є часткова дієздатність. Вони можуть самостійно вчиняти дрібні побутові угоди, наприклад, купити товари в магазині. Та користуватися результатами своєї інтелектуальної або творчої діяльності, наприклад, подавати свій малюнок на конкурс.

Вони не несуть відповідальності за завдану ними шкоду. Її несуть законні представники — батьки, усиновлювачі або опікуни. Наприклад, якщо дитина побила однокласника, до адміністративної відповідальності можуть притягнути батьків.

Дієздатність дітей 14-18 років

У підлітків дієздатність неповна. Вони можуть самостійно здійснювати окремі угоди за згодою батьків чи опікунів, наприклад, працювати. І розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. А якщо дитина укладе шлюб у віці 16-17 років — отримає повну цивільну дієздатність.

Дієздатність дітей 14-18 років

Діти 14-18 років вже особисто несуть відповідальність за свої вчинки. Адміністративну, кримінальну — з 16 років, а за тяжкі злочини — з 14 років. За відсутності достатнього майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть законні представники.

Наприклад, якщо 17-річний студент побив скло, то якщо отримує стипендію, може відшкодувати збитки сам. Якщо доходів в нього немає — платитимуть батьки.

Цивільна дієздатність дорослих

З 18 років люди мають повну цивільну дієздатність. Однак вона може бути обмежена чи втрачена.

Обмежити дієздатність людини можна, якщо вона має залежність (алко, нарко, ігрову) і через цю залежність виникають загрози, у тому числі економічного характеру (наприклад, величезні борги), її близьким.

Або людина має психічні розлади, що ускладнюють її контроль за своїми діями.

Недієздатними можуть ставати люди, якщо внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатні усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Хто обмежує і позбавляє дієздатності

Обмеження чи позбавлення дієздатності можуть ініціювати близькі цієї людини (сім’я, родичі).

Такі справи розглядає суд і виносить рішення.

Людям, стосовно яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності або про позбавлення дієздатності, обов’язково призначається адвокат, роботу якого оплачує держава.

Як обмежити цивільну дієздатність людини

Цивільна дієздатність означає, що людина розуміє свої дії, може керувати ними, набувати прав, виконувати обов’язки і відповідати за них. Буває, що людина не може керувати своїми діями. Наприклад, через:

психічне захворювання;

алкогольну залежність;

наркотичну залежність;

ігроманію,

чим може створити серйозні проблеми собі та близьким. У такому випадку можна обмежити її цивільну дієздатність.

Куди звертатися

Питання обмеження дієздатності розглядає суд.

Для обмеження цивільної дієздатності людини мають бути достатні підстави:

зловживання алкоголем, наркотичними речовинами, азартними іграми, якщо внаслідок цього людина ставить свою сім’ю у складне матеріальне становище;

психічний розлад, внаслідок якого людина не може усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними.

Доказами цьому можуть бути:

документи, що свідчать про борги, несплату комунальних послуг;

протоколи поліції;

висновок медико-психіатричної експертизи;

свідчення свідків.

Хто може звернутися щодо обмеження цивільної дієздатності

члени сім'ї;

орган опіки та піклування;

заклад з надання психіатричної допомоги.

Які наслідки обмеження цивільної дієздатності

Над людиною встановлюється піклування.

Це означає, що лише піклувальник дає згоду такій людині розпоряджатися майном (наприклад, продавати, дарувати), одержує та розпоряджається заробітком, пенсією, стипендією, іншими доходами (або може дати письмову згоду робити це людині з обмеженою дієздатністю).

Людина, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, яку завдала.

Чи можна поновити цивільну дієздатність

Так. У судовому порядку. За умови, що обставини, які до цього привели, зникли.

Наприклад, людина вилікувалася від залежності. Звернутися із заявою може така людина, її піклувальник, члени сім’ї, орган опіки та піклування або її адвокат.

Як отримати допомогу зі зверненням до суду в таких справах

- Якщо потрібно обмежити дієздатність родича

То можна отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду, якщо належите до категорій осіб, які мають на це право: ВПО, люди з низьким доходом, УБД, члени сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України.

- Якщо вашу дієздатність хочуть обмежити або ви хочете її поновити

Тоді буде призначено адвоката автоматично і безоплатно, нікуди звертатися не потрібно. Це гарантує закон.

Визнання людини недієздатною: коли й чому це може бути необхідно

Деякі люди через психічні хвороби не можуть усвідомлювати значення своїх дій і їх наслідки. Для вчинення дій від імені таких людей та захисту їх прав існує механізм визнання людини недієздатною.

Коли людина може бути визнана недієздатною

Якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Для цього мають бути достатні підстави та докази (експертиза, медичний висновок, показання свідків тощо).

Визнати людину недієздатною може лише суд.

Хто може подати заяву до суду щодо визнання людини недієздатною:

Члени сім’ї

Близькі родичі, незалежно від їх спільного проживання

Орган опіки та піклування

Заклад з надання психіатричної допомоги

Чи стягується судовий збір

Ні. Але якщо суд встановить, що заявник діяв недобросовісно і безпідставно — з нього стягуються всі судові витрати.

Які особливості розгляду таких справ

Людей, стосовно яких суд розглядає справу про визнання недієздатною, обов’язково має представляти адвокат. Він стежитиме, щоб права людини не були порушені.

Держава гарантує безоплатні послуги адвоката таким клієнтам, призначає фахівця система БПД. Цій людині чи члену її родини самостійно звертатися для цього нікуди не потрібно, існує спеціальна процедура.

Відколи людина буде вважатися недієздатною

З моменту набрання законної сили рішення суду. Суд може визначити, з якого дня людина вважатиметься недієздатною, якщо це важливо для визнання недійсними договорів.

Які наслідки визнання людини недієздатною

Над людиною встановлюється опіка. І з цього моменту опікун вчиняє від імені недієздатної людини усі дії, що мають правові наслідки, та несе відповідальність, якщо його підопічний завдасть якусь шкоду.

Опікуном може стати повнолітня людина, що бажає виконувати ці обов’язки. Перевага надається родичам чи близьким з урахуванням їхніх стосунків із підопічним. Також опікунів може бути кілька.

Якщо опікун не може чи не хоче виконувати свої обов’язки — повноваження можна припинити (через суд). Тоді недієздатній людині призначать нового опікуна.

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