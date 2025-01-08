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Комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти законопроект про скасування Господарського кодексу в цілому

11:33, 8 січня 2025
7 січня відбулося додаткове засідання Комітету, на якому вирішили рекомендувати парламенту прийняти в цілому як закон законопроект про скасування Господарського кодексу.
Комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти законопроект про скасування Господарського кодексу в цілому
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Парламентський Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 7 січня повторно розглянув  до другого читання законопроект про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період №6013.

Нагадаємо, даний законопроект передбачає скасування Господарського кодексу. Він був прийнятий Верховною Радою 12 січня 2023 року в першому читанні за основу.

До законопроекту для підготовки його до другого читання було внесено 1177 пропозицій. За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано 108 пропозицій, відхилено 1096 пропозицій. Це вже третя порівняльна таблиця.

Отже, Комітет рекомендував прийняти законопроект в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками.

Доповідачем виступить заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Фінальна редакція передбачає, що закон вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності. Таким чином, ГК втратить чинність через 6 місяців.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України господарський кодекс

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