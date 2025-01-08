Дівчино, ти більше не губернатор Канади, — Ілон Маск прокоментував слова Джастіна Трюдо про те, що Канада не зможе стати частиною США

«Дівчино, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш», — так прокоментував Маск заяву прем'єр-міністра Канади Трюдо про те, що країна не стане частиною США.

Як відомо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку через зростаючу політичну кризу та втрату підтримки серед членів Ліберальної партії. Після цього новообраний президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до США.

Але Джастін Трюдо виключив, що Канада може увійти до складу Сполучених Штатів

"Немає жодного шансу, що Канада стане частиною США. Робітники і місцеві жителі обох наших країн виграють від того, що ми є найбільшими торговельними партнерами і партнерами з безпеки один одного", - написав Трюдо в соцмережі Х.

На слова Трюдо відреагував Ілон Маск.

"Дівчино, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш", - написав він під постом Трюдо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.