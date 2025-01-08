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Девочка, ты больше не губернатор Канады, — Илон Маск прокомментировал слова Джастина Трюдо о том, что Канада не сможет стать частью США

11:26, 8 января 2025
«Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому не важно, что ты говоришь», — так прокомментировал Маск заявление премьер-министра Канады Трюдо о том, что страна не станет частью США.
Девочка, ты больше не губернатор Канады, — Илон Маск прокомментировал слова Джастина Трюдо о том, что Канада не сможет стать частью США
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Как известно, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении уйти в отставку из-за растущего политического кризиса и потери поддержки среди членов Либеральной партии. После этого новоизбранный президент США Дональд Трамп снова озвучил идею присоединения Канады к США.

Но Джастин Трюдо исключил, что Канада может войти в состав Соединенных Штатов

"Нет никакого шанса, что Канада станет частью США. Рабочие и местные жители обеих наших стран выиграют от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга", - написал Трюдо в соцсети Х.

На слова Трюдо отреагировал Илон Маск.

"Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому не важно, что ты говоришь", – написал он под постом Трюдо.

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США Дональд Трамп Илон Маск Канада

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