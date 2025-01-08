Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять законопроект об отмене Хозяйственного кодекса в целом

7 января состоялось дополнительное заседание Комитета, на котором решили рекомендовать парламенту принять в целом как закон законопроект об отмене Хозяйственного кодекса.

Парламентский Комитет по экономическому развитию на заседании 7 января повторно рассмотрел ко второму чтению законопроект об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период №6013.

Напомним, данный законопроект предусматривает отмену Хозяйственного кодекса. Он был принят Верховной Радой 12 января 2023 в первом чтении за основу.

К законопроекту для подготовки его ко второму чтению было внесено 1177 предложений. По результатам рассмотрения предложений субъектов права законодательной инициативы, была подготовлена ​​сравнительная таблица законопроекта ко второму чтению, содержащая все внесенные и не отозванные предложения, из которых учтено 108 предложений, отклонено 1096 предложений. Это уже третья сравнительная таблица.

Следовательно, Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении и в целом по технико-юридическим правкам.

Докладчиком выступит заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан.

Финальная редакция предусматривает, что закон вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу. Таким образом, ХК утратит силу через 6 месяцев.

Автор: Наталя Мамченко

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