ChatGPT допоміг розрахувати кількість заряду для підриву Tesla біля готелю Трампа в Лас-Вегасі

У поліції Лас-Вегаса заявили, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовувався для створення вибухового пристрою.

Підозрюваний у скоєнні вибуху біля готелю Trump Internetional у Лас-Вегасі 1 січня використовував ChatGPT, щоб спланувати підрив Tesla Cybertruck. Про це завили у місцевій поліції, пише Reuters.

Поліцейські зазначили, що підозрюваний використовував ChatGPT, щоб обчислити, скільки вибухівки необхідно для вибуху.

Всередині підірваного автомобіля Cybertruck було знайдето тіло 37-річного Метью Лівельсбергера, чинного солдата армії з Колорадо-Спрінгс. У ФБР заявляють, що інцидент, найімовірніше, був випадком самогубства.

Крім того, у поліцейському управлінні Лас-Вегаса заявили, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовувався для створення вибухового пристрою.

«Особливо слід зазначити, що тепер у нас є чіткі докази в цій справі, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT для планування своєї атаки», - сказав шериф Кевін Макмехілл із поліцейського управління Лас-Вегаса.

У свою чергу компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, заявила, що «прагне до відповідального використання інструментів ШІ» і що її «моделі розроблені так, щоб відкидати шкідливі інструкції».

«У цьому випадку ChatGPT відреагував інформацією, яка вже була загальнодоступна в Інтернеті, і надав попередження про шкідливі або незаконні дії», - йдеться в заяві компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.