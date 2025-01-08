Практика судів
  1. У світі

ChatGPT допоміг розрахувати кількість заряду для підриву Tesla біля готелю Трампа в Лас-Вегасі

12:05, 8 січня 2025
У поліції Лас-Вегаса заявили, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовувався для створення вибухового пристрою.
ChatGPT допоміг розрахувати кількість заряду для підриву Tesla біля готелю Трампа в Лас-Вегасі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підозрюваний у скоєнні вибуху біля готелю Trump Internetional у Лас-Вегасі 1 січня використовував ChatGPT, щоб спланувати підрив Tesla Cybertruck. Про це завили у місцевій поліції, пише Reuters.

Поліцейські зазначили, що підозрюваний використовував ChatGPT, щоб обчислити, скільки вибухівки необхідно для вибуху.

Всередині підірваного автомобіля Cybertruck було знайдето тіло 37-річного Метью Лівельсбергера, чинного солдата армії з Колорадо-Спрінгс. У ФБР заявляють, що інцидент, найімовірніше, був випадком самогубства.

Крім того, у поліцейському управлінні Лас-Вегаса заявили, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовувався для створення вибухового пристрою.

«Особливо слід зазначити, що тепер у нас є чіткі докази в цій справі, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT для планування своєї атаки», - сказав шериф Кевін Макмехілл із поліцейського управління Лас-Вегаса.

У свою чергу компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, заявила, що «прагне до відповідального використання інструментів ШІ» і що її «моделі розроблені так, щоб відкидати шкідливі інструкції».

«У цьому випадку ChatGPT відреагував інформацією, яка вже була загальнодоступна в Інтернеті, і надав попередження про шкідливі або незаконні дії», - йдеться в заяві компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп ChatGPT Tesla

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти законопроект про скасування Господарського кодексу в цілому

7 січня відбулося додаткове засідання Комітету, на якому вирішили рекомендувати парламенту прийняти в цілому як закон законопроект про скасування Господарського кодексу.

Законодавством не передбачено відтермінування заходів мобілізації під час оформлення бронювання — Міноборони

Дія відстрочок спливає 28 лютого, тому частину нині заброньованих буде мобілізовано до ЗСУ — член Комітету з нацбезпеки.

IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

Справи щодо оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК і БЕБ пропонується розглядати у Київському міському окружному адміністративному суді — законопроект

У Раді зʼявився альтернативний до законопроекту Кабміну про створення Вищого адмінсуду законопроект, яким пропонується, аби справи щодо конкурсів на керівництво НАБУ, САП, НАЗК розглядав Київський міський ОАС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео