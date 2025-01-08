Минобороны утвердило новые стандарты подготовки по медицинской помощи для военных

Новые стандарты повысят уровень компетентности военнослужащих в оказании помощи в боевых и экстремальных условиях.

Министерство обороны утвердило новые стандарты подготовки по медицинской помощи для военнослужащих.

Указывается, что новые стандарты повысят уровень компетентности военнослужащих в помощи в боевых и экстремальных условиях.

Документ включает два основных стандарта:

типовой стандарт подготовки по домедицинской помощи;

типичный стандарт подготовки по медицинской помощи расширенного базового уровня.

Первый стандарт рассчитан на использование, прежде всего, при проведении базовой общевойсковой подготовки.

Он включает подготовку к оказанию помощи при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, травмах грудной клетки, головы и глаз, ожогах и переломах. Также стандарт включает в себя предотвращение гипотермии, использование индивидуального набора медикаментов и правила эвакуации пострадавших.

Второй стандарт расширяет перечень знаний и навыков по сравнению с первым, поскольку создан для подготовки по медицинской помощи стрелков-санитаров и им соответствующих, офицерского и сержантского состава, военных специалистов.

Учебные блоки продолжительностью от шести часов сосредоточены на оказании помощи в неблагоприятной среде, технике перемещения пострадавших в укрытие, обеспечении проходимости дыхательных путей, оценке и поддержке дыхания и кровообращения, а также особенностях помощи при эвакуации.

Обучение по обоим стандартам предусматривает формат лекций с мультимедийным сопровождением, практические занятия в малых группах и симуляционные занятия в полевых условиях с имитацией боевой обстановки.

Сертифицированные инструкторы должны использовать информативно-доказательный и объяснительно-иллюстративный методы, а также интерактивные средства, включая компьютерную технику и обучающие мобильные приложения.

Оценка знаний и навыков будет осуществляться с помощью специальных писем, сочетающих теоретические вопросы и практические задачи.

Военнослужащие, которые продемонстрируют высокий потенциал, могут быть рекомендованы для дальнейшей профессиональной подготовки по медицинским военно-учетным специальностям.

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